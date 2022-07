J’Accuze ! jardin de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

J’Accuze ! jardin de Meung sur Loire, 24 août 2022 20:30, Meung-sur-Loire. Mercredi 24 août, 20h30 Sur place chapeau krizotheatre@yahoo.fr

L’affaire Dreyfus, jouée par deux comédiens, en une heure seulement. Drôlerie et humour pour raconter cette farce médiatique et politique qui bouleversa, en son temps, la France toute entière. jardin de Meung sur Loire Meung sur Loire 45130 Meung-sur-Loire Loiret mercredi 24 août – 20h30 à 21h30 zoia rivoal-thébault

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Loiret, Meung-sur-Loire Autres Lieu jardin de Meung sur Loire Adresse Meung sur Loire Ville Meung-sur-Loire Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville jardin de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Departement Loiret

