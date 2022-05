Le Festival de la Sieste Château de Meung sur Loire Meung sur Loire Catégories d’évènement: Loiret

Le Festival de la Sieste Château de Meung sur Loire, 11 juin 2022 10:00, Meung sur Loire. 11 et 12 juin Sur place Tarifs : Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8,50 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, handicapés – sur présentation de justificatif)

Tarif enfant : 6,50 € (de 5 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 5 ans info@chateau-de-meung.com, http://chateau-de-meung.com, 0238443647, https://www.instagram.com/chateaudemeung/, https://www.facebook.com/ChateauDeMeungSurLoire, https://twitter.com/chateaudemeung Profitez d’un moment de détente et de bien être au château de Meung sur Loire ! Prendre son temps, lâcher prise, décompresser, voilà ce que nous vous proposons ce weekend… Ouvrez vos esprits et préparez-vous pour une véritable renaissance… Le week-end des 11 et 12 juin 2022, le Festival de la Sieste prône la lenteur, l’harmonie entre les lieux et les personnes.

Prenez le temps d’apprécier cet écrin de douceur, de vous reconnecter à ces énergies

premières, de prendre du temps pour vous-même et découvrir les apports que le monde vous offre… TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE – PIQUE-NIQUE AUTORISE DANS LE PARC

Inscriptions aux ateliers sur place dans la limite des places disponibles, max 3 ateliers par personne et par jour, réservé aux adultes Château de Meung sur Loire 16, place du Martroi 45130 Meung sur Loire Loiret samedi 11 juin – 10h00 à 18h00

dimanche 12 juin – 10h00 à 18h00

