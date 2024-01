Spectacle : Sous Terre Meung-sur-Loire, samedi 27 janvier 2024.

Spectacle : Sous Terre Meung-sur-Loire Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Théâtre d’objets déterrés, musique, art plastique et vidéo

Sous Terre c’est creuser avec ses mains, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance.

Deux artistes creusent la question et nous guident dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent sont des témoignages d’ermites, spéléologues, préhistoriens, artistes-aventuriers révélant poétiquement leurs trouvailles souterraines ou encore “le noyau de leur être“…

En marge du spectacle, une collection de mondes miniatures présente “ sous cloches “ les histoires singulières des personnalités ayant inspirées l’écriture du spectacle.

Dans le cadre de Petites Formes Mouvantes et Émouvantes, Saison marionnette en Terres du Val de Loire.

Dès 8 ans / compagnie Matiloun

5 Rue des Mauves

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire contact@pfme.org



L’événement Spectacle : Sous Terre Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2024-01-15 par ADRT45