Meung-sur-Loire, le dimanche 3 octobre à 09:15

Cette année, la ville de Meung-sur-Loire se mobilise de façon originale pour soutenir le mouvement “Octobre rose” (campagne destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche). Soutenez le mouvement en achetant un parapluie ou une bouteille réutilisable, ce qui vous donnera le droit de participer à la marche organisée le dimanche matin. Le pass sanitaire vous sera demandé. Départ de la marche entre 09h15 et 10h15 Meung se bouge pour octobre rose ! Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:15:00 2021-10-03T12:00:00

