Meuh ! Panzoult, samedi 16 mars 2024.

Meuh ! Panzoult Indre-et-Loire

Samedi

Philippe Bonneval est un jeune adolescent, qui se consacre au piano. Il est le fils des propriétaires du magasin de confection de Rochebrune, et s’est amouraché de l’inapprochable Elisabeth Touchard… Philippe Bonneval est également une vache qui répond au doux nom de Blanchette. Ou plus exactement, il est en train de se transformer en vache, ce qui entraîne exclusion, épreuves, humiliations, discrimination. Inspiré du roman de François Morel, Meuh ! pose un regard à la fois drôle et émouvant sur les minorités.11 EUR.

14 Route de Chinon

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire secretariat-culture@cc-tvv.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16



L’événement Meuh ! Panzoult a été mis à jour le 2024-01-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme