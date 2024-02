MEUFS #1 | Table ronde « L’invisibilisation des femmes* dans la musique » Le Sax – Achères Achères, jeudi 14 mars 2024.

Le RIF et ses adhérents yvelinois, le SAX, le Château Ephémère et La CLEF, organisent MEUFS!, un programme d’actions ciblées sur les enjeux de la pratique musicale féminine visant à lutter contre l’invisibilisation des femmes* dans la musique. Dans ce cadre, une table ronde est organisée afin d’échanger autour de la place des femmes* dans la musique. Elle est OUVERTE A TOU·TES, musicien·nes, professionnel·les et/ou curieux·ses !

Avec le soutien de GPSEO et du CNM.

2% de compositrices, 4% de cheffes d’orchestres, 17% de femmes* parmi les compositrices Sacem, seulement 11% de femmes récompensées par une Victoire de la Musique… En dépit d’une prise de conscience généralisée dans le secteur musical ces dernières années, les femmes restent trop peu visibles dans les sphères médiatique et professionnelle, et leur participation à l’histoire est encore trop peu reconnue et enseignée.

Pourtant, les musiciennes existent : à titre d’exemple, elles représentent plus de la moitié des élèves des écoles de musique (à étudier des répertoires entièrement masculins). Quels sont les mécanismes à l’œuvre dans ce processus d’invisibilisation des femmes*, pourquoi est-il banalisé et comment l’inverser ?

INTERVENANTES

Journaliste et autrice de « Toutes pour la musique »

Fondatrice de WomenBeats

Co-programmatrice du dispositif Les Femmes s’en Mêlent.

* Femmes et minorités des genre.

