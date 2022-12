MEUF-TECH au 6b Le 6b Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

. payant NEW YEAR, NEW SEASON AU 6b Averti·es, passionné·es, curieux·ses… Les mythiques soirées MEUF-TECH sont de retour pour cette nouvelle saison au sein d’un des plus gros lieux culturels du 9-3, Le 6b ! MEUF-TECH, c’est quoi ? Un concept féministe et engagé. A l’instar de leurs collègues masculins qui occupent de nombreuses programmations musicales, les évènements MEUF-TECH sont une opportunité pour de jeunes artistes (ultra) talentueuses de présenter leur travail ! Ces programmations 100% féminines connaissent un franc succès, le public vient y découvrir de nouvelles voix, issues de la pop, de la soul, du r’n’b ou encore du rap. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.facebook.com/events/935306024098638/ https://www.facebook.com/events/935306024098638/ https://www.facebook.com/events/935306024098638/

