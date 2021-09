Meudon Avant Seine Hauts-de-Seine, Meudon Meudon participe aux semaines d’information sur la santé mentale Avant Seine Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Lancement des semaines d’information sur la santé mentale à l’occasion d’un vernissage le 5/10/21 à l’Avant Seine à partir de 19h ——————————————————————————————————————————— ### Durant deux semaines, du 4 au 17 octobre, tous les partenaires de la santé mentale et les services de la ville se mobilisent. * Une exposition artistique et un vernissage, * Une conférence sur l’emploi, * Une conférence sur la protection juridique, * Des portes ouvertes sur les ESAT et le CMPP Alfred Binet, * Du théâtre forum “sur la santé mentale et les discriminations”, * Des temps de rencontres et d’échanges avec les professionnels de structures ou les représentants de L’UNAFAM92 sur le territoire, [https://www.youtube.com/watch?v=Ne_KHiLdvZo](https://www.youtube.com/watch?v=Ne_KHiLdvZo) [www.semaines-sante-mentale.fr](http://www.semaines-sante-mentale.fr)

Toutes les actions sont gratuites, sur inscription, sur présentation pass sanitaire

La santé mentale, c’est l’affaire de tous ! Avant Seine 3 Rue du Martin Pêcheur, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

