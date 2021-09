Meudon maison wagner 27 avenue du chateau 92190 MEUDON Hauts-de-Seine, Meudon Concert lecture du pianiste Jean Dubé et de la comédienne Jenny Jessua à la Maison Wagner de Meudon maison wagner 27 avenue du chateau 92190 MEUDON Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Concert lecture du pianiste Jean Dubé et de la comédienne Jenny Jessua à la Maison Wagner de Meudon maison wagner 27 avenue du chateau 92190 MEUDON, 10 octobre 2021 17:00, Meudon. Dimanche 10 octobre, 17h00 Sur place 22 EUROS 0650752088 “Concert lecture” inspiré par la vie de Chopin et Georges Sand avec Jean Dubé pianiste et Jenny Jessua comédienne le dimanche 10 octobre à 17h00 “Concert lecture”

inspiré par la vie de Chopin et Georges Sand

avec Jean Dubé pianiste et Jenny Jessua comédienne

le dimanche 10 octobre à 17h00

Maison Wagner 27 avenue du Château

92190 Meudon

Tarif: 22 euros

Réservation obligatoire:soulezlariviereagnes@gmail.com et 06.50.75.20.88 maison wagner 27 avenue du chateau 92190 MEUDON 27 AVENUE DU CHATEAU 92190 92190 Meudon Bellevue Hauts-de-Seine dimanche 10 octobre – 17h00 à 19h00

Détails Heure : 17:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu maison wagner 27 avenue du chateau 92190 MEUDON Adresse 27 AVENUE DU CHATEAU 92190 Ville Meudon lieuville maison wagner 27 avenue du chateau 92190 MEUDON Meudon