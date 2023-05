FEUX DE LA SAINT JEAN, 10 juin 2023, Metzing.

Bal champêtre animé par Marina d’ Amico et son école de musique.

Boissons et Restaurations diverses dès 19 heures

Vers 23 h allumage du bûcher

Dimanche 11 juin uniquement Bal champêtre à partir 17h

Organisé par Football Club de Metzing. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . 0 EUR.

Metzing 57980 Moselle Grand Est



Country ball animated by Marina d? Amico and her music school.

Drinks and various catering from 7 pm

Around 23 h lighting of the bonfire

Sunday June 11 only Country ball from 5 pm

Organized by the Football Club of Metzing

Baile country con Marina d? Amico y su escuela de música.

Bebidas y catering variado a partir de las 19 h

Alrededor de las 23 h se encenderá la hoguera

Domingo 11 de junio sólo Baile campestre a partir de las 17.00 horas

Organizado por el Club de Fútbol de Metzing

Musikalische Unterhaltung durch Marina d? Amico und ihre Musikschule.

Getränke und verschiedene Speisen ab 19 Uhr

Gegen 23 Uhr: Anzünden des Scheiterhaufens

Sonntag, den 11. Juni: nur Bal champêtre ab 17 Uhr

Organisiert vom Football Club de Metzing

Mise à jour le 2023-04-27 par FORBACH TOURISME