Au Secours ! Ma Femme Veut Jouir ! SALLE BRAUN, 23 février 2024, METZ.

Au Secours ! Ma Femme Veut Jouir ! SALLE BRAUN. Un spectacle à la date du 2024-02-23 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Colette et Seb, un couple heureux depuis plus de 30 ans. Le bonheur à l’état pur, quand Colette à l’aube de ses 50 ans décide de jouir à tout prix !Seb professeur en sexologie et Colette infirmière aux urgences, un couple heureux, jusqu’au jour où Colette met Seb au défi de la faire jouir, cela devient une obsession ! Seb prend sa mission très à coeur et se jette corps et âme dans cette aventure avec plus ou moins de succès, ce qui nous plonge dans des dialogues et situations plus drôles les uns que les autres. Attention vous n’êtes pas à l’abri de rire et surtout de vous retrouver dans certaines situations ! Une comédie très rythmée, sans tabou, drôle a souhait. Le Saviez-vous ?Après l’immense succès de la comédie « Mars & Venus Tempête au sein du couple », voici la nouvelle pièce de Seb Martinez. A Savoir :Cette comédie parle de sexe avec humour, déconseillé au moins de 16 ans. Durée : 1h30Auteur : Seb Martinez Artistes : Colette Cazin, Seb Martinez Metteur en scène : Fred Tanto, Claude Courtens, Mario Malheiro Au Secours ! Ma Femme Veut Jouir !

SALLE BRAUN METZ 4 TER, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 57000

