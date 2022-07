METZ PLAGE 1949 Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle Metz Dans le cadre des Rendez-vous culturels de l’été, l’association Blah Blah Blah Cie vous propose son spectacle « Metz Plage 1949 ». Entre lecture, poésie, cinéma amateur et musique, Blah Blah Blah Cie explore les films du Fond O. Ewald , tournés à Metz dans les années 1950. Ces déambulations vacancières et familiales dans les rues de Metz sont un témoignage saisissant de ce qu’était la ville dans les années 50. Elles seront accompagnées d’une lecture en direct de textes de Paul Verlaine et Maurice Barrès par le comédien Hugues REINERT et par la mise en son de trois musiciens de la Cie. Le fond O. Ewald est une collection de films tournés en 8 et 16 mm à Metz par O. Ewald, membre du CINEAM « Cinéastes amateurs lorrains ». https://metz.fr/ MAIRIE DE METZ

