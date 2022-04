Présentation des oeuvres du lycée de la Communication Musée de la Cour d’Or, 14 mai 2022 19:30, Metz.

Samedi 14 mai, 19h30 Sur place Entrée libre. Conditions selon le protocole sanitaire en vigueur. Poussettes interdites.

Dans le cadre du projet “Danses et oeuvres d’arts”, mené en partenariat avec Canope, les élèves du lycée de la Communication de Metz présenteront leurs oeuvres lors de la Nuit Européenne des musées.

Je danse, tu danses, nous dansons ?

Après leur visite au musée de la cour d’or et différentes recherches dans des domaines interdisciplinaires (dessin, peinture, cinéma, art vidéo, arts numériques, sculpture, …), les élèves de Première spécialité arts plastiques, seuls ou en groupe, ont élaboré un projet personnel à visée artistique sur le thème de la danse dans les arts. Des performances dansées, guidées par un chorégraphe professionnel, des peintures aux drapés monumentaux ou du mapping vidéo donneront lieu à des productions ambitieuses exposées à la Nuit des Musées. Un travail de médiation sera également assuré par les élèves lors de leur exposition au Musée de la Cour d’or.

03 87 20 13 20 http://musee.metzmetropole.fr Installés dans le cœur historique de Metz depuis 1839, le Musée de La Cour d’Or – Metz Métropole retrace l’histoire de la ville et du pays messin de l’Antiquité gallo-romaine à nos jours. Le visiteur y découvre des collections pluridisciplinaires : archéologie, histoire, architecture et Beaux-Arts. Les thermes antiques découverts in situ en 1932 servent de cadre à la présentation de la vie quotidienne en Gaule romaine ; ils côtoient également un remarquable ensemble de stèles funéraires et d’œuvres sculptées (Victoire, colonne de Merten, Mithraeum de Sarrebourg). Autre point fort, les collections médiévales : tombes mérovingiennes, statuaire religieuse présentée dans l’imposant Grenier de Chèvremont (ancienne réserve à grain de la ville du XVe siècle), sarcophage de Louis Le Pieux, chancel de l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains et rares plafonds au bestiaire et à décor héraldique en bois peint. La collection de peintures offre un panorama des écoles européennes de la Renaissance au XIXe siècle. Elle privilégie les grands artistes originaires de Metz (F. de Nomé, Poerson, Le Prince, Maréchal), l’Ecole de Metz (XIXe siècle) et l’abstraction française avec la seconde Ecole de Paris (XXe siècle).

