NOCTI’RUN METZ Metz, dimanche 14 janvier 2024.

Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14

fin : 2024-01-14

La Nocti’Run, le rendez-vous sportif incontournable du début d’année, revient à Metz !

Parcours de type trail urbain.

Lieu Départ et Village : Place d’Armes à METZ.

16h15 : départ course jeunes (+ de 10 ans) non chronométrée

17h00 : départ 10 Km ( + de 16 ans )

Consignes, animation, buvette et petite restauration sur place.

Retrait des dossards :

Samedi 13 janvier de 14h à 18h au Complexe Sportif St Symphorien (2ème étage) à Longeville lès Metz.

Sur place le jour même à partir de 15h.Tout public

.

Metz 57000 Moselle Grand Est



