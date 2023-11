MARCHÉ AUX SAPINS Metz, 25 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

A compter du 17 novembre prochain.

M. CONRAD René – Place Durutte (en face de l’église)

M. MEHLEN Marcel – avenue André Malraux (en face de la station essence ESSO, au droit des places réservées aux véhicules à recharge électrique, sur 5 places de stationnement)

M. KIENER Dominique – Place Alexandre Monpeurt (au fond de la place à gauche, le long de l’église)

M. PIGEROL David – Place Saint Fiacre – Place Maud’huy

M. KIENER Douglas – Quai Félix Maréchal (à gauche de l’abri bus)

M. VANDENBERG Christophe – Rue Coislin (à proximité du n° 7, à côté des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules d’autopartage « CITIZ »)

Mme WALTER Astrid – Place Saint Livier (à côté du parking)

M. CLAUDE Jérémy – Rue Jean Burger (près de la station sandwich). Tout public

Vendredi 2023-11-25 fin : 2023-12-24 . .

Metz 57000 Moselle Grand Est



Starting November 17.

M. CONRAD René – Place Durutte (opposite the church)

M. MEHLEN Marcel – avenue André Malraux (opposite the ESSO petrol station, on the right of the spaces reserved for electric recharging vehicles, on 5 parking spaces)

M. KIENER Dominique – Place Alexandre Monpeurt (at the end of the square on the left, alongside the church)

M. PIGEROL David – Place Saint Fiacre – Place Maud’huy

M. KIENER Douglas – Quai Félix Maréchal (left of bus shelter)

M. VANDENBERG Christophe – Rue Coislin (near no. 7, next to the spaces reserved for people with reduced mobility and « CITIZ » car-sharing vehicles)

Mme WALTER Astrid – Place Saint Livier (next to the parking lot)

M. CLAUDE Jérémy – Rue Jean Burger (near the sandwich station)

A partir del 17 de noviembre.

M. CONRAD René – Place Durutte (frente a la iglesia)

M. MEHLEN Marcel – avenue André Malraux (frente a la gasolinera ESSO, a la derecha de las plazas reservadas a los vehículos de recarga eléctrica, en 5 plazas de aparcamiento)

M. KIENER Dominique – Place Alexandre Monpeurt (al final de la plaza a la izquierda, junto a la iglesia)

M. PIGEROL David – Plaza Saint Fiacre – Plaza Maud’huy

M. KIENER Douglas – Quai Félix Maréchal (a la izquierda de la parada de autobús)

M. VANDENBERG Christophe – Rue Coislin (cerca del nº 7, junto a los espacios reservados a las personas con movilidad reducida y a los vehículos de uso compartido « CITIZ »)

Mme WALTER Astrid – Place Saint Livier (junto al aparcamiento)

M. CLAUDE Jérémy – Rue Jean Burger (cerca de la estación de bocadillos)

Ab dem 17. November dieses Jahres

Herr CONRAD René – Place Durutte (gegenüber der Kirche)

Herr MEHLEN Marcel – avenue André Malraux (gegenüber der ESSO-Tankstelle, rechts neben den für Elektrofahrzeuge reservierten Parkplätzen, auf 5 Parkplätzen)

Herr KIENER Dominique – Place Alexandre Monpeurt (am Ende des Platzes auf der linken Seite, entlang der Kirche)

Herr PIGEROL David – Place Saint Fiacre – Place Maud’huy

Herr KIENER Douglas – Quai Félix Maréchal (links neben dem Buswartehäuschen)

Herr VANDENBERG Christophe – Rue Coislin (in der Nähe von Nr. 7, neben den für Personen mit eingeschränkter Mobilität und für Carsharing-Fahrzeuge « CITIZ » reservierten Stellplätzen)

Frau WALTER Astrid – Place Saint Livier (neben dem Parkplatz)

Herr CLAUDE Jérémy – Rue Jean Burger (neben der Sandwich-Station)

Mise à jour le 2023-11-14 par AGENCE INSPIRE METZ