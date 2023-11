POP UP STORE – BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE CRÉATEURS Metz, 25 novembre 2023, Metz.

Vous y trouverez bijoux, accessoires, vêtements, tableaux, céramiques, lampes, vannerie, fleurs séchées, cabinet de curiosités, tisanes, miel et savons.

Tout ce qui y sera proposé est fait artisanalement et localement par des créateurs qui ont à cœur de proposer des cadeaux originaux et porteurs de sens pour ces Fêtes de fin d’année 2023.. Tout public

Vendredi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-12-30 19:00:00. .

You’ll find jewelry, accessories, clothing, paintings, ceramics, lamps, basketry, dried flowers, cabinets of curiosities, herbal teas, honey and soaps.

Everything on offer is handcrafted locally by designers who are committed to offering original, meaningful gifts for the 2023 holiday season.

Encontrará joyas, accesorios, ropa, cuadros, cerámica, lámparas, cestería, flores secas, un gabinete de curiosidades, infusiones, miel y jabones.

Todo lo que se ofrezca estará hecho a mano localmente por diseñadores deseosos de ofrecer regalos originales y llenos de significado para las fiestas de 2023.

Hier finden Sie Schmuck, Accessoires, Kleidung, Bilder, Keramik, Lampen, Korbwaren, Trockenblumen, Kuriositätenkabinett, Kräutertees, Honig und Seifen.

Alles, was hier angeboten wird, ist handwerklich und lokal von Designern hergestellt, denen es am Herzen liegt, originelle und sinnstiftende Geschenke für das Weihnachtsfest 2023 anzubieten.

