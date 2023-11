MARCHÉ DE NOËL A METZ Metz, 24 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Venez découvrir les 125 chalets du marché de Noël à Metz sur 5 places historiques.

Le Père Noël a promis de rencontrer les enfants tous les mercredis et dimanches jusqu’au 24 décembre (à l’exception du 06 décembre) sur les différentes places et se rendra place Saint-Jacques où des contes de Noël seront diffusés.

Marché place de la République – Autour du sapin

Marché place d’Armes J.F Blondel – Lumières vues du ciel

Marché place Saint-Jacques – Village des délices

Marché place Saint Louis – Village des traditions

Marché place de la Comédie – Le train des gourmets. Tout public

Vendredi 2023-11-24 fin : 2023-12-30 . 0 EUR.

Metz 57000 Moselle Grand Est



Come and discover Metz’s 125 Christmas market chalets in 5 historic squares.

Santa Claus has promised to meet children every Wednesday and Sunday until December 24 (with the exception of December 06) in the various squares, and will visit Place Saint-Jacques, where Christmas tales will be performed.

Place de la République market – Around the tree

Place d’Armes J.F Blondel market – Lights from the sky

Place Saint-Jacques market – Delicacies village

Marché place Saint Louis – Village des traditions

Marché place de la Comédie – The gourmet train

Venga a descubrir los 125 chalés del mercado navideño de Metz en 5 plazas históricas.

Papá Noel ha prometido encontrarse con los niños todos los miércoles y domingos hasta el 24 de diciembre (excepto el 06 de diciembre) en las distintas plazas, y visitará la plaza Saint-Jacques donde se representarán cuentos de Navidad.

Mercado de la plaza de la República – Alrededor del árbol de Navidad

Mercado de la Place d’Armes J.F Blondel – Luces desde el cielo

Mercado de la plaza Saint-Jacques – Pueblo de las delicias

Mercado de la Place Saint Louis – Pueblo de tradiciones

Mercado de la Place de la Comédie – El tren gastronómico

Entdecken Sie die 125 Chalets des Weihnachtsmarkts in Metz auf 5 historischen Plätzen.

Der Weihnachtsmann hat versprochen, die Kinder jeden Mittwoch und Sonntag bis zum 24. Dezember (mit Ausnahme des 06. Dezembers) auf den verschiedenen Plätzen zu treffen und wird sich auf die Place Saint-Jacques begeben, wo Weihnachtsmärchen gezeigt werden.

Markt auf dem Place de la République – Rund um den Tannenbaum

Markt Place d’Armes J.F Blondel – Lichter vom Himmel aus gesehen

Markt Place Saint-Jacques – Dorf der Köstlichkeiten

Markt Place Saint Louis – Dorf der Traditionen

Markt Place de la Comédie – Der Zug der Feinschmecker

Mise à jour le 2023-11-13 par AGENCE INSPIRE METZ