MARCHÉ AUX FLEURS DE LA TOUSSAINT Metz, 31 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

A l’occasion de la fête de la Toussaint 2023, les marchés aux fleurs se dérouleront aux abords des cimetières de l’Est, Saint Simon et Chambière. Tout public

Mardi 2023-10-31 08:00:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. .

Metz 57000 Moselle Grand Est



For All Saints? Day 2023, flower markets will be held in the vicinity of the East, Saint Simon and Chambière cemeteries

Para el Día de Todos los Santos de 2023, se celebrarán mercados de flores en las inmediaciones de los cementerios del Este, Saint Simon y Chambière

Anlässlich des Allerheiligenfestes 2023 werden die Blumenmärkte in der Nähe der Ostfriedhöfe, Saint Simon und Chambière stattfinden

Mise à jour le 2023-10-24 par AGENCE INSPIRE METZ