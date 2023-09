JARD’IN METZ Metz, 15 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Découverte de jardins, visites thématiques, artisanat local… toutes ces activités seront proposées sur l’Esplanade, dans le cadre de l’évènement Jard’in Metz.

Le principal temps fort de la journée sera la distribution gratuite d’arbres pour les Messins (inscription obligatoire) afin de lutter contre le réchauffement climatique. En effet, il est couramment admis qu’un arbre adulte équivaut à 5 climatiseurs. Aussi, la ville de Metz souhaite poursuivre le développement du couvert végétal sur son territoire en permettant aux particuliers qui disposent d’une maison avec jardin de bénéficier d’un arbre gratuitement.

En tout, 200 arbres fruitiers et jeunes feuillus issus de pépinières locales seront distribués. L’objectif de cette opération est de favoriser la nature en ville, de créer des corridors écologiques été de renforcer la trame verte ou encore d’augmenter les zones d’ombre.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. 0 EUR.

Metz 57000 Moselle Grand Est



Garden tours, themed visits, local crafts… all these activities will be on offer on the Esplanade, as part of the Jard?in Metz event.

The main highlight of the day will be the distribution of free trees to Metz residents (registration required), in the fight against global warming. It is widely accepted that one adult tree is equivalent to 5 air conditioners. The city of Metz is therefore keen to continue developing the vegetation cover on its territory by allowing private individuals with a house and garden to benefit from a free tree.

In all, 200 fruit trees and young hardwoods from local nurseries will be distributed. The aim of this operation is to encourage nature in the city, create ecological corridors, strengthen the green fabric and increase shaded areas.

Recorridos por los jardines, visitas temáticas, artesanía local… todas estas actividades se ofrecerán en la Explanada, en el marco del evento Jard?in Metz.

El plato fuerte de la jornada será la distribución gratuita de árboles a los habitantes de Metz (inscripción obligatoria) para ayudar a combatir el calentamiento global. Está ampliamente aceptado que un árbol adulto equivale a 5 aparatos de aire acondicionado. La ciudad de Metz desea seguir desarrollando la cubierta vegetal de su territorio ofreciendo a los particulares que dispongan de casa y jardín la posibilidad de plantar un árbol gratuitamente.

En total, se distribuirán 200 árboles frutales y árboles jóvenes de hoja caduca procedentes de viveros locales. El objetivo de esta operación es fomentar la naturaleza en la ciudad, crear corredores ecológicos, reforzar la red verde y aumentar las zonas de sombra.

Entdeckung von Gärten, thematische Führungen, lokales Kunsthandwerk… all diese Aktivitäten werden auf der Esplanade im Rahmen der Veranstaltung Jard?in Metz angeboten.

Der Haupthöhepunkt des Tages wird die kostenlose Verteilung von Bäumen für die Einwohner von Metz sein (Anmeldung erforderlich), um gegen die globale Erwärmung zu kämpfen. Es wird allgemein angenommen, dass ein ausgewachsener Baum fünf Klimaanlagen entspricht. Die Stadt Metz möchte die Vegetationsdecke auf ihrem Gebiet weiter ausbauen, indem sie Privatpersonen, die über ein Haus mit Garten verfügen, die Möglichkeit gibt, kostenlos einen Baum zu erhalten.

Insgesamt werden 200 Obstbäume und junge Laubbäume aus lokalen Baumschulen verteilt. Ziel dieser Aktion ist es, die Natur in der Stadt zu fördern, ökologische Sommerkorridore zu schaffen, das grüne Netz zu stärken und die Schattenbereiche zu vergrößern.

