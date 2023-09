METZ L’ÉTUDIANTE L’EVENT #3 Metz, 20 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

La Ville de Metz et l’Eurométropole de Metz souhaitent la bienvenue aux étudiants ! Pour célébrer cette nouvelle rentrée, une programmation festive, sportive et culturelle les attend, du 20 au 23 septembre, dans le cadre de Metz l’étudiante l’event #3. Pendant 4 jours, de nombreux évènements et activités gratuits ou à tarifs préférentiels sont proposés à tous les étudiants.. Tout public

Vendredi 2023-09-20 fin : 2023-09-23 . 0 EUR.

Metz 57000 Moselle Grand Est



The City of Metz and Metz Eurometropole welcome students! To celebrate the new school year, a festive, sporting and cultural program awaits them from September 20 to 23, as part of Metz l’étudiante l’event #3. For 4 days, students can take part in a wide range of events and activities, free of charge or at preferential rates.

La ciudad de Metz y Metz Eurometropole dan la bienvenida a todos los estudiantes Para celebrar el inicio del nuevo curso académico, les espera un programa festivo, deportivo y cultural del 20 al 23 de septiembre, en el marco de Metz l’étudiante l’event #3. Durante 4 días, se ofrecerá a todos los estudiantes un amplio abanico de actos y actividades, gratuitos o a precios preferentes.

Die Stadt Metz und die Eurometropole Metz heißen alle Studenten herzlich willkommen! Um den neuen Studienbeginn zu feiern, erwartet sie vom 20. bis 23. September im Rahmen von Metz l’étudiante l’event #3 ein festliches, sportliches und kulturelles Programm. Vier Tage lang werden allen Studenten zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten angeboten, die kostenlos oder zu Vorzugspreisen angeboten werden.

