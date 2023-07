VISITE GUIDÉE – LA BALADE ROBERT HEWINS STILES A VÉLO – 2EME ÉDITION Metz, 17 septembre 2023, Metz.

La balade Robert Hewins Stiles, de Magny au parc des trois nationalités, à vélo.

Une promenade proposée par la chaîne de la mémoire pour une échappée dans l’Histoire, sur la voie verte Marly/Pournoy-La-Chétive, en parallèle de la trajectoire suivie par l’avion de Robert Hewins Stiles.

Gratuit et sans inscription,. La promenade se fait sous la responsabilité de chacun. Les mineurs sont sous la responsabilité des représentant légaux. la chaine de la mémoire n’assure que les commentaires à quatre arrêts sur l’ancienne voie ferrée de Château-Salins à Metz avec un dernier arrêt au Par des Trois Nationalités. Chacun est libre de commencer et de terminer la promenade commentée au moment où il le souhaite.

Annulation en cas d’intempéries

Rendez-vous à partir de 9h30 à Magny (départ à 10h), est donné au croisement du chemin qui est dans le prolongement de la rue de la Charmine. Une rue qui se termine au pont qui surplombe le ruisseau Saint-Pierre. Fin de la balade à 12h00,au 4ème arrêt, au Parc des Trois nationalités.

Chacun est responsable de sa conduite.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. 0 EUR.

The Robert Hewins Stiles bike ride, from Magny to the Parc des Trois Nationalités.

A walk proposed by the chaîne de la mémoire for an escape into history, on the Marly/Pournoy-La-Chétive greenway, parallel to the trajectory followed by Robert Hewins Stiles’ plane.

Free of charge and no registration required. Walkers are responsible for their own safety. Minors are under the responsibility of their legal guardians. la chaine de la mémoire only provides commentary at four stops along the old railroad line from Château-Salins to Metz, with a final stop at the Par des Trois Nationalités. You are free to start and finish the guided tour as and when you wish.

Cancellation in case of bad weather

Meeting point from 9.30 a.m. in Magny (departure at 10 a.m.), is given at the crossroads of the path which is in the extension of the rue de la Charmine. This street ends at the bridge over the Saint-Pierre stream. The tour ends at 12:00 at the 4th stop, Parc des Trois Nationalités.

Everyone is responsible for their own driving.

El paseo en bicicleta de Robert Hewins Stiles, de Magny al Parque de las Tres Nacionalidades.

Un paseo propuesto por la chaîne de la mémoire para una escapada a la historia, por la vía verde de Marly/Pournoy-La-Chétive, paralela a la trayectoria seguida por el avión de Robert Hewins Stiles.

Gratuito y sin necesidad de inscripción. Los senderistas son responsables de su propia seguridad. Los menores de edad son responsabilidad de sus tutores legales. La Cadena de la Memoria sólo ofrece comentarios en cuatro paradas a lo largo de la antigua línea ferroviaria de Château-Salins a Metz, con una parada final en el Par des Trois Nationalités. Podrá comenzar y terminar la visita guiada cuando lo desee.

Cancelación en caso de mal tiempo

Punto de encuentro a partir de las 9.30 h en Magny (salida a las 10 h), se da en el cruce del camino que es la prolongación de la rue de la Charmine. Esta calle termina en el puente sobre el arroyo Saint-Pierre. El paseo termina a las 12 h en la 4ª parada, el Parc des Trois Nationalités.

Cada uno es responsable de su propio vehículo.

Der Robert Hewins Stiles-Ausflug mit dem Fahrrad von Magny zum Parc des trois nationalités.

Ein von der Kette der Erinnerung vorgeschlagener Ausflug in die Geschichte, auf dem Grünzug Marly/Pournoy-La-Chétive, parallel zur Flugbahn des Flugzeugs von Robert Hewins Stiles.

Kostenlos und ohne Anmeldung,. Der Spaziergang erfolgt auf eigene Verantwortung. Minderjährige stehen unter der Verantwortung ihrer gesetzlichen Vertreter. die chaine de la mémoire nur die Kommentare an vier Haltestellen auf der alten Bahnstrecke von Château-Salins nach Metz mit einer letzten Haltestelle am Par des Trois Nationalités. Es steht jedem frei, den kommentierten Spaziergang zu beginnen und zu beenden, wann er möchte.

Absage bei schlechtem Wetter

Treffpunkt ab 9:30 Uhr in Magny (Abfahrt um 10:00 Uhr), ist an der Kreuzung des Weges, der in der Verlängerung der Rue de la Charmine liegt. Eine Straße, die an der Brücke über den Bach Saint-Pierre endet. Der Spaziergang endet um 12.00 Uhr an der vierten Haltestelle, dem Parc des Trois Nationalités.

Jeder ist für sein Verhalten selbst verantwortlich.

