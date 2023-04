FESTIVAL – CONSTELLATIONS DE METZ, 22 juin 2023, Metz .

Festival Constellations de Metz #7

Du 22 juin au 2 septembre 2023

Fort du succès de l’édition 2022 qui a accueilli près d’un million de visiteurs, le festival Constellations de Metz revient pour une 7ème édition autour de deux thèmes : le « Biomimétisme » pour le parcours nocturne Pierres Numériques et l’« Hybridation » pour le parcours diurne Art & Jardins, en poursuivant sa volonté de valoriser le patrimoine architectural et naturel de la ville de Metz à travers une programmation autour de l’art urbain.

Cette année, le festival continue d’explorer et de mettre en lumière le patrimoine de la ville, inspiration à la création contemporaine, offrant ainsi un regard renouvelé sur son espace naturel et urbain.

Rythmant la vie culturelle et touristique de Metz et rayonnant au-delà des limites de la ville, Constellations de Metz s’impose comme un rendez-vous culturel inédit et incontournable dans le paysage national et transfrontalier. Le festival accentue sa dimension internationale à travers l’invitation d’artistes internationaux et diverses coproductions européennes et internationales, tout en mettant l’accent sur de nombreux artistes régionaux et locaux.

