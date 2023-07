CONCERTS SUR PLACES – HARMONIE MUNICIPALE DE METZ Metz, 27 août 2023, Metz.

Sous la direction d’Arnaud Tutin, l’Harmonie municipale de Metz, l’une des plus ancienne formations orchestrales de France, ensemble dynamique composé de plus de 50 instrumentistes à vent et percussion, propose ses fameux concerts sur places dans différents sites de la ville au printemps et en été.. Tout public

Dimanche 2023-08-27 18:00:00 fin : 2023-08-27 . 0 EUR.

Metz 57000 Moselle Grand Est



Under the direction of Arnaud Tutin, the Harmonie municipale de Metz, one of the oldest orchestral groups in France, a dynamic ensemble composed of more than 50 wind and percussion players, offers its famous concerts in different places of the city in spring and summer.

Bajo la dirección de Arnaud Tutin, la Harmonie municipale de Metz, una de las agrupaciones orquestales más antiguas de Francia, conjunto dinámico compuesto por más de 50 músicos de viento y percusión, ofrece sus famosos conciertos en diversos lugares de la ciudad en primavera y verano.

Unter der Leitung von Arnaud Tutin bietet die Harmonie municipale de Metz, eine der ältesten Orchesterformationen Frankreichs, ein dynamisches Ensemble aus mehr als 50 Blas- und Schlaginstrumentalisten, im Frühling und Sommer ihre berühmten Platzkonzerte an verschiedenen Orten der Stadt an.

Mise à jour le 2023-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ