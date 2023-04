CONCERT – ANTIPASTO CANTABILE 3 avenue Ney, 21 mai 2023, Metz.

Passages Transfestival à Metz

Voyage parcourant la péninsule italienne du Nord au Sud, au fil de chants, célébrant le cycle de la vie, la poésie, le plaisir de chanter.. Tout public

Dimanche 2023-05-21 à 13:00:00 ; fin : 2023-05-21 . 0 EUR.

3 avenue Ney ARSENAL – TIPI

Metz 57000 Moselle Grand Est



Transfestival passages in Metz

Journey through the Italian peninsula from North to South, through songs, celebrating the cycle of life, poetry and the pleasure of singing.

Pasajes transfestival en Metz

Un viaje por la península italiana de Norte a Sur, a través de canciones, celebrando el ciclo de la vida, la poesía y el placer de cantar.

Passagen Transfestival in Metz

Eine Reise durch die italienische Halbinsel von Nord nach Süd, mit Liedern, die den Kreislauf des Lebens, die Poesie und die Freude am Singen feiern.

Mise à jour le 2023-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ