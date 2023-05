FESTIVAL DREAM FACTORY, 9 mai 2023, Metz.

De retour cette année, la 6ème édition du festival Dream Factory, placée sous la thématique de la mémoire, vous propose une riche programmation dans différents lieux emblématiques de Metz et du Luxembourg : 9 projections de films et d’art vidéo, des rencontres avec les réalisateur.rice.s et une installation virtuelle interactive imaginée spécialement pour le Musée de la Cour d’Or !

Porté par l’association Adrien et les Muses, le festival vous propose de découvrir de multiples univers liés aux mémoires qui viendront affûter vos perceptions sensibles : un rendez-vous dédié à l’image devenu incontournable.

Musée de la Cour d’Or : du 10 au 13 mai de 14h à 18h

Marlymages Cinéma : 9/10/11/12 mai à 20h30

Utopia Cinéma Luxembourg : 12 mai à 20h30

Klub Cinéma : 11/12 mai à 10h30. Tout public

Vendredi 2023-05-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 18:00:00. 0 EUR.

Metz 57000 Moselle Grand Est



Back this year, the 6th edition of the Dream Factory festival, placed under the theme of memory, offers a rich program in various emblematic places of Metz and Luxembourg: 9 film and video art projections, meetings with the directors and an interactive virtual installation imagined especially for the Musée de la Cour d?Or!

Supported by the association Adrien et les Muses, the festival offers you to discover multiple universes linked to memories that will sharpen your sensitive perceptions: a meeting dedicated to the image that has become unmissable.

Musée de la Cour d?Or : from May 10 to 13 from 2 to 6 pm

Marlymages Cinéma : May 9/10/11/12 at 8:30 pm

Utopia Cinéma Luxembourg : May 12 at 8:30 pm

Klub Cinéma : May 11/12 at 10h30

De nuevo este año, la 6ª edición del festival Fábrica de Sueños, con el tema de la memoria, ofrece un rico programa en varios lugares emblemáticos de Metz y Luxemburgo: 9 proyecciones de cine y videoarte, encuentros con los directores y una instalación virtual interactiva creada especialmente para el Museo de la Corte de Oro

Apoyado por la asociación Adrien et les Muses, el festival le ofrece la oportunidad de descubrir múltiples universos ligados a la memoria que agudizarán sus percepciones sensibles: una cita ineludible dedicada a la imagen.

Museo de la Cour d’Or: del 10 al 13 de mayo de 14:00 a 18:00 horas

Marlymages Cinéma: 9/10/11/12 de mayo a las 20.30 h

Utopia Cinéma Luxembourg: 12 de mayo a las 20.30 h

Klub Cinéma: 11/12 de mayo a las 10.30 h

Ausgabe des Festivals Dream Factory steht unter dem Motto « Erinnerung » und bietet Ihnen ein reichhaltiges Programm an verschiedenen symbolträchtigen Orten in Metz und Luxemburg: 9 Film- und Videokunstvorführungen, Treffen mit den Regisseuren und eine interaktive virtuelle Installation, die speziell für das Musée de la Cour d’Or entwickelt wurde!

Das Festival, das von der Vereinigung Adrien et les Muses getragen wird, bietet Ihnen die Möglichkeit, zahlreiche Welten zu entdecken, die mit Erinnerungen verbunden sind und Ihre sensiblen Wahrnehmungen schärfen werden: ein Treffen, das dem Bild gewidmet ist und zu einem Muss geworden ist.

Musée de la Cour d’Or: vom 10. bis 13. Mai von 14 bis 18 Uhr

Marlymages Cinéma: 9/10/11/12 Mai um 20:30 Uhr

Utopia Cinéma Luxembourg: 12. Mai um 20:30 Uhr

Klub Cinéma: 11./12. Mai um 10.30 Uhr

