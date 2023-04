EXPOSITION – DAS BLUMENBUCH 28 rue Mazelle, 4 mai 2023, Metz.

Le remarquable Blumenbuch [Livre des fleurs] de Rudolf Koch et Fritz Kredel a été publié plusieurs fois entre 1929 et 1942, des éditions de poche aux volumes précieux et aux portfolios, impliquant de nombreux collaborateurs, imprimeurs et éditeurs comme Mainzer Presse à Mayence, Ernst-Ludwig-Presse à Darmstadt et Insel-Verlag, Leipzig. L’édition de poche chez Insel n’a cessé d’être imprimée durant le XXe siècle, la dernière édition date de 2014.

Rudolf Koch a commencé à dessiner des fleurs sauvages en 1922. Il explique qu’il » a collecté [les fleurs] au hasard et sans but particulier. Je n’ai dessiné que celles qui poussaient à Offenbach et dans les environs… Cette collection est destinée à donner aux gens un goût d’été alors que nous sommes en hiver « . Un membre de la « Werkstatt » de Koch, le jeune Fritz Kredel, a gravé la plupart des 250 dessins. Les fleurs ont été gravées sur bois et entièrement coloriées à la main.

L’ensemble du projet – les différentes éditions, carnets de croquis, essais d’impression et bois originaux – constituent une archive exceptionnelle qui sera exposée pour la première fois en France à la galerie Modulab en coopération avec le musée Klingspor à Offenbach-sur-le-Main, les éditions Poem (Francfort-sur-le-Main) et l’École Nationale d’Art et de Design de Nancy.

Curateur et scénographie : Jérôme Knebusch

Galerie Modulab

28 rue Mazelle, Metz (FR)

ouverture du jeudi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous

entrée libre. Tout public

Vendredi 2023-05-04 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-04 18:00:00. 0 EUR.

28 rue Mazelle GALERIE MODULAB

Metz 57000 Moselle Grand Est



Rudolf Koch and Fritz Kredel’s remarkable Blumenbuch [Book of Flowers] was published several times between 1929 and 1942, from pocket editions to precious volumes and portfolios, involving numerous collaborators, printers and publishers such as Mainzer Presse in Mainz, Ernst-Ludwig-Presse in Darmstadt and Insel-Verlag, Leipzig. The Insel paperback edition has been printed continuously throughout the 20th century, with the latest edition in 2014.

Rudolf Koch began drawing wildflowers in 1922. He explains that he « collected [the flowers] at random and without any particular purpose. I only drew those that grew in Offenbach and the surrounding area…. This collection is meant to give people a taste of summer when it is winter. A member of Koch’s « Werkstatt », the young Fritz Kredel, engraved most of the 250 drawings. The flowers were engraved on wood and colored entirely by hand.

The entire project – the various editions, sketchbooks, printing tests and original woodcuts – constitutes an exceptional archive that will be exhibited for the first time in France at the Modulab gallery in cooperation with the Klingspor Museum in Offenbach am Main, the Poem publishing house (Frankfurt am Main) and the Ecole Nationale d’Art et de Design de Nancy.

Curator and scenography: Jérôme Knebusch

Modulab Gallery

28 rue Mazelle, Metz (FR)

open Thursday to Saturday from 2 to 6 pm and by appointment

free entrance

El extraordinario Blumenbuch [Libro de las flores] de Rudolf Koch y Fritz Kredel se publicó varias veces entre 1929 y 1942, desde ediciones de bolsillo hasta preciosos volúmenes y carteras, con la participación de numerosos colaboradores, impresores y editores como Mainzer Presse de Maguncia, Ernst-Ludwig-Presse de Darmstadt e Insel-Verlag de Leipzig. La edición de bolsillo de Insel se ha impreso ininterrumpidamente a lo largo del siglo XX, siendo la última edición de 2014.

Rudolf Koch empezó a dibujar flores silvestres en 1922. Explica que « coleccionaba [las flores] al azar y sin ningún propósito concreto. Sólo dibujé las que crecían en Offenbach y sus alrededores… ». Esta colección pretende dar a la gente un sabor a verano cuando es invierno ». Un miembro del « Werkstatt » de Koch, el joven Fritz Kredel, grabó la mayoría de los 250 dibujos. Las flores se grabaron en madera y se colorearon totalmente a mano.

El conjunto del proyecto -las distintas ediciones, los cuadernos de bocetos, las pruebas de impresión y las xilografías originales- constituye un archivo excepcional que se expondrá por primera vez en Francia en la galería Modulab, en colaboración con el Museo Klingspor de Offenbach am Main, la editorial Poem (Fráncfort del Meno) y la Escuela Nacional de Arte y Diseño de Nancy.

Comisario y escenografía: Jérôme Knebusch

Galería Modulab

28 rue Mazelle, Metz (FR)

abierto de jueves a sábado de 14:00 a 18:00 y con cita previa

entrada gratuita

Das bemerkenswerte Blumenbuch [Livre des fleurs] von Rudolf Koch und Fritz Kredel wurde zwischen 1929 und 1942 mehrmals veröffentlicht, von Taschenbuchausgaben bis hin zu wertvollen Bänden und Portfolios, an denen zahlreiche Mitarbeiter, Drucker und Verleger wie die Mainzer Presse in Mainz, die Ernst-Ludwig-Presse in Darmstadt und der Insel-Verlag in Leipzig beteiligt waren. Die Taschenbuchausgabe bei Insel wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder gedruckt, die letzte Ausgabe stammt aus dem Jahr 2014.

Rudolf Koch begann 1922 mit dem Zeichnen von Wildblumen. Er erklärte, er « sammelte [die Blumen] zufällig und ohne besonderen Zweck. Ich habe nur solche gezeichnet, die in Offenbach und Umgebung wuchsen … Diese Sammlung soll den Menschen einen Geschmack von Sommer vermitteln, während wir uns im Winter befinden ». Ein Mitglied von Kochs « Werkstatt », der junge Fritz Kredel, radierte die meisten der 250 Zeichnungen. Die Blumen wurden in Holz geschnitten und vollständig von Hand koloriert.

Das gesamte Projekt – die verschiedenen Ausgaben, Skizzenbücher, Druckversuche und Originalholzschnitte – bilden ein außergewöhnliches Archiv, das zum ersten Mal in Frankreich in der Galerie Modulab in Zusammenarbeit mit dem Klingspor Museum in Offenbach am Main, dem Poem Verlag (Frankfurt am Main) und der École Nationale d’Art et de Design de Nancy ausgestellt wird.

Kurator und Szenografie: Jérôme Knebusch

Galerie Modulab

28 rue Mazelle, Metz (FR)

öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung

freier Eintritt

