CINÉMA – LOST HIGHWAY 5 rue Fabert, 15 avril 2023, Metz.

Lost Highway – David Lynch – 1997 – 2h 15 Musique Angelo Badalamenti, Trent Reznor Interprétation: Bill Pullman, Patricia Arquette ,

Richard Pryor, Robert Loggia…

Los Angeles, Fred Madison, saxophoniste, est pris de doutes sur la double vie de sa femme Renée. Le couple reçoit des cassettes vidéo de leur propre maison, filmée à leur insu….. Tout public

Samedi 2023-04-15 à 20:15:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

5 rue Fabert CINÉ KLUB

Metz 57000 Moselle Grand Est



Lost Highway – David Lynch – 1997 – 2h15 Music Angelo Badalamenti, Trent Reznor Performance: Bill Pullman, Patricia Arquette ,

Richard Pryor, Robert Loggia…

In Los Angeles, Fred Madison, a saxophonist, has doubts about his wife Renee’s double life. The couple receives video tapes of their own home, filmed without their knowledge_….

Carretera Perdida – David Lynch – 1997 – 2h15 Música Angelo Badalamenti, Trent Reznor Interpretación: Bill Pullman, Patricia Arquette ,

Richard Pryor, Robert Loggia…

En Los Ángeles, Fred Madison, un saxofonista, tiene dudas sobre la doble vida de su esposa Renee. La pareja recibe cintas de vídeo de su propia casa, filmadas sin su conocimiento.

Lost Highway – David Lynch – 1997 – 2h 15 Musik Angelo Badalamenti, Trent Reznor Darsteller: Bill Pullman, Patricia Arquette ,

Richard Pryor, Robert Loggia …

Los Angeles, Fred Madison, ein Saxophonist, zweifelt am Doppelleben seiner Frau Renee. Das Paar erhält Videokassetten aus ihrem eigenen Haus, die ohne ihr Wissen gefilmt wurden….

