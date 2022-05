Job dating à Metz : décrochez un emploi Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Job dating à Metz : décrochez un emploi Metz, 20 juin 2022 17:30, Metz. Lundi 20 juin, 17h30 Sur place Gratuit https://wiz.bi/39UbHWH Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct ! À la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ?

Grâce au Crédit Agricole de Lorraine, rencontrez les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses alentours par le biais d’un événement de recrutement le 20 juin à Metz. Pour participer au Job Dating, la pré-inscription est gratuite et obligatoire : https://wiz.bi/39UbHWH. Les places sont limitées alors ne perdez pas de temps ! De nombreux postes seront à pourvoir lors de cette soirée ! N’hésitez pas à vous inscrire pour être tenu(e) informé(e). Le principe : un événement qui permet de rencontrer les recruteurs de votre ville dans une ambiance décontractée et d’échanger avec eux autour d’un buffet. Le lieu est dévoilé uniquement sur inscription, mais on peut vous dire que c’est un lieu atypique en plein cœur de Metz! Créer du lien, aider les jeunes dans leur recherche d’emploi et le développement de leur carrière, dynamiser le tissu économique local : telles sont les missions communes de WIZBII et les caisses régionales du Crédit Agricole sur le territoire. https://www.youzful-by-ca.fr/evenements Metz Metz Metz Moselle lundi 20 juin – 17h30 à 20h30

