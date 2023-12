DEPANNER LES ENGINS CHARIOTS ELEVATEURS à METZ (pas de déplacements) Metz Metz Catégories d’Évènement: Metz

DEPANNER LES ENGINS CHARIOTS ELEVATEURS à METZ (pas de déplacements) Metz Metz, 31 janvier 2024, Metz. DEPANNER LES ENGINS CHARIOTS ELEVATEURS à METZ (pas de déplacements) Mercredi 31 janvier 2024, 10h00 Metz Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T11:30:00+01:00

SERMAT est une société spécialisée dans la location d'équipement (chariots élévateurs) et la vente de prestations de logistique pour les entreprises du bâtiment, les industries, la distribution et les collectivités recrute plusieurs techniciens Ateliers (H/F) . Vous avez des compétences en Pneumatique ou Electricité Industrielle, Electromécanique, ou Electrotechnique ou Hydraulique , vous réalisez de la maintenance préventive et curative à METZ (pas de déplacements, le permis est obligatoire) Une visite entreprise est prévue le 31.01.24 à 10H00 , venez voir les ateliers et poser des questions aux salariés de l'entreprise. Metz 57050 Metz Metz Moselle Grand Est

