Le Concert Spirituel | God Save the King ! L’Arsenal, 5 février 2023 16:00, Metz.

Dimanche 5 février 2023, 16h00 Sur place Sur réservation, tarifs de 8€ à 35€ https://cmm.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=101868385507, 03 87 74 16 16

Cap sur l’Angleterre avec les Coronation Anthems de Haendel – Direction musicale : Hervé Niquet – Durée : 1h40 avec entracte

La longue tradition de musiciens attachés à des princes ou des rois tend à prouver que la musique fut longtemps un élément incontournable pour asseoir un pouvoir politique. Haendel n’échappe pas à la règle et les Coronation Anthems, composées pour le couronnement de George II, tout comme le Dettingen Te Deum, qui célèbre la victoire de l’Angleterre sur l’armée française à Dettingen en 1743, visent à renforcer la puissance de la couronne d’Angleterre.

De fait, les deux pièces de ce concert remplirent ce rôle avec succès puisque les répétitions des Coronation Anthems attirèrent une foule de curieux enthousiastes jamais vue jusqu’alors.

Susciter l’enthousiasme et l’émerveillement pour le pouvoir en place ; voilà donc la caractéristique qui rend la musique si indispensable aux princes. Les Coronation Anthems et le Dettingen Te Deum s’adressent avant tout aux sens de l’auditeur. En jouant sur l’énergie, elles cherchent à provoquer chez le public une adhésion physique, unanime et enthousiaste qu’elles ne pourraient obtenir en ne s’adressant qu’à l’intellect.

C’est sa propre vision de ces pièces « à grand spectacle » que le fondateur du Concert Spirituel, fort de son expertise du répertoire haendélien (son interprétation de Water Music & Music for the Royal Fireworks a remporté l’Edison Award, et se joue régulièrement devant des milliers de spectateurs à l’international, son Messie, à peine paru chez Alpha, était élu “BBC Radio 3’s Record Review of the Week”) souhaite aujourd’hui proposer.

Le chœur et l’orchestre du Concert Spirituel promettent une soirée passionnante, au début détonnant grâce à de spectaculaires marches pour tambours et trompettes.

Teaser vidéo du spectacle : >>

Programme :

Georg Friedrich Haendel

TE DEUM DE DETTINGEN HW 283

Entracte

CORONATION ANTHEMS

Zadok the Priest HW 258

My Hearts is Inditing HW 261

Let Thy Hand Be Strengthened HW 259

The King Shall Rejoice HW 260

GOD SAVE THE KING

Hymne national

Le Concert Spirituel, chœur et orchestre

Hervé Niquet, direction

Durée : 1h40 avec entracte

L’Arsenal 3 avenue Ney, Metz 57045 Metz Nouvelle Ville Moselle

dimanche 5 février 2023 – 16h00 à 17h40