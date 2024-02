METZ LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, mardi 5 novembre 2024.

C’est une tâche énorme et formidable de capturer sur disque un groupe si puissant en live. Heureusement, Graham Walsh (Holy Fuck) et Alexandre Bonenfant étaient plus que partants pour cela. En isolant le groupe dans une ancienne grange pendant une semaine avec un appareil portatif d’enregistrement, Walsh et Bonenfant ont non seulement réussi à capturer la force implacable qu’a le groupe en live, mais ils ont également réussi à ajouter de nouvelles textures sonores…..L’écoute de Metz se révèle une sacrée expérience ! Avec cet album, Metz annonce avec une clarté assourdissante, ce que nous savons tous depuis un certain temps : le monde de la bonne musique a besoin d’un nouveau prower trio…et bien le voici.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-11-05 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63