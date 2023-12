SALON GOURMET ET CHOCOLAT METZ EXPO Metz Catégories d’Évènement: Metz

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-22 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00 Gourmet-Chocolat, c’est le nouveau Salon du Grand-Est dédié aux épicuriens et gourmets gourmands ! Venez vivre une expérience unique, sensorielle et gustative autour des coutures de la cuisine française et du monde ! 4 univers gastronomique seront réunis pour cette première édition : Epicerie Fine : salé & sucré

Chocolaterie et Pâtisserie

Artisans du Terroir

Boissons : Vins, Bières, Spiritueux, boissons non alcoolisées… Le Salon Gourmet-Chocolat c’est aussi une ambiance chaleureuse et festive rythmée par Des Démonstrations, dégustations

Des Ateliers

Des Concours

Une implantation dynamique pensée : le Salon Creativa et le Salon Gourmet – Chocolat dans le même hall..

Une implantation dynamique pensée : le Salon Creativa et le Salon Gourmet – Chocolat dans le même hall.Tout public 8 EUR.

METZ EXPO Rue de la Grange aux Bois

Metz 57070 Moselle Grand Est

