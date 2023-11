METZ VINTAGE METZ EXPO Metz, 18 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Ce salon s’adresse à tous ceux qui sont amateurs d’une autre époque et qui souhaitent s’immerger dans un univers vintage à l’ambiance festive et chaleureuse.

Une centaine d’exposants passionnés d’univers variés :

– Mobilier

– Décoration vintage

– Art de la table

– Friperie

– Accessoires vintage

– Disquaire

– Jeux anciens

– Voitures / motos anciennes

– Cinématographie

– Livres anciens…. Tout public

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 5 EUR.

METZ EXPO Rue de la Grange aux Bois

Metz 57070 Moselle Grand Est



This show is for all those who love another era and want to immerse themselves in a vintage universe with a warm, festive atmosphere.

Around a hundred exhibitors from a wide variety of backgrounds:

– Furniture

– Vintage decoration

– Tableware

– Second-hand goods

– Vintage accessories

– Record shop

– Antique games

– Antique cars / motorcycles

– Cinematography

– Antique books?

Este espectáculo está dirigido a todos los aficionados de otra época que deseen sumergirse en un mundo vintage con un ambiente cálido y festivo.

Alrededor de un centenar de expositores de los más diversos orígenes:

– Muebles

– Decoración vintage

– Vajilla

– Artículos de segunda mano

– Accesorios vintage

– Tienda de discos

– Juegos antiguos

– Coches / motos antiguos

– Cinematografía

– Libros antiguos

Diese Messe richtet sich an alle, die sich für eine andere Epoche interessieren und in eine Vintage-Welt mit festlicher und warmer Atmosphäre eintauchen möchten.

Rund 100 leidenschaftliche Aussteller aus den verschiedensten Bereichen:

– Möbel

– Vintage-Dekoration

– Tischkultur

– Secondhand-Shop

– Vintage-Accessoires

– Plattenladen

– Antike Spiele

– Alte Autos / Motorräder

– Kinematographie

– Alte Bücher?

Mise à jour le 2023-11-08 par AGENCE INSPIRE METZ