LES PUCES DE LA MIRABELLE METZ EXPO Metz, 27 août 2023, Metz.

Metz,Moselle

Ces puces s’adressent à tous les chineurs, professionnels ou amateurs, qui souhaitent acquérir toutes sortes d’objets anciens dans une ambiance festive et chaleureuse.

L’occasion d’aller à la rencontre d’une cinquantaine d’exposants professionnels et particuliers passionnés, issus de toutes la région, mais pas seulement !

• Antiquaires professionnels

• Meubles vintages, décorations, luminaires, bibelots et jouets anciens, vaisselles, livres, vinyles, seconde main …

• Un espace dédié à l’artisanat et aux maraîchers locaux

Les puces de la Mirabelle auront lieu lors du dernier week-ends des festivités de la mirabelle organiser par la Ville de Metz. La nouvelle Reine de la Mirabelle viendra inaugurer l’événement.

Profitez de cette journée pour vivre des animations thématiques :

• Concours de tarte à la mirabelle

• Ambiance musicale et concert

• Séances photo

Faites concourir votre version de la tarte à la mirabelle pour tenter de remporter des invitations pour la FIM et une carte privilège Metz Expo Événement

Les Puces de la Mirabelle, c’est aussi un espace restauration avec une ambiance.. Tout public

Dimanche 2023-08-27 07:00:00 fin : 2023-08-27 17:00:00. 5 EUR.

METZ EXPO Rue de la Grange aux Bois

Metz 57070 Moselle Grand Est



These flea markets are open to all bargain hunters, professional or amateur, who want to acquire all kinds of antiques in a warm, festive atmosphere.

It’s an opportunity to meet some fifty exhibitors, both professional and private, from all over the region, but not only!

? professional antique dealers

vintage furniture, decorations, lighting, knick-knacks and antique toys, crockery, books, vinyl, second-hand items ?

? an area dedicated to local crafts and market gardeners

The Mirabelle flea market will take place during the last weekend of the Mirabelle plum festivities organized by the City of Metz. The new Reine de la Mirabelle will inaugurate the event.

Make the most of the day with themed events:

mirabelle plum pie contest

? musical atmosphere and concert

? photo sessions

Enter your version of Mirabelle plum tart for a chance to win invitations to the FIM and a Metz Expo Événement privilege card

Les Puces de la Mirabelle is also a food court with a great atmosphere.

Estos mercadillos están abiertos a todos los cazadores de gangas, profesionales o aficionados, que quieran comprar todo tipo de antigüedades en un ambiente cálido y festivo.

Esta es su oportunidad de conocer a unos cincuenta expositores, tanto profesionales como particulares, procedentes de toda la región, ¡pero no sólo!

? anticuarios profesionales

muebles de época, decoración, iluminación, chucherías y juguetes antiguos, vajillas, libros, vinilos, objetos de segunda mano..

? un espacio dedicado a la artesanía local y a los horticultores

El mercadillo de la Mirabelle tendrá lugar durante el último fin de semana de las fiestas de la ciruela Mirabelle, organizadas por la ciudad de Metz. La nueva Reina de la ciruela de Mirabelle inaugurará el evento.

Aproveche la jornada con eventos temáticos:

? concurso de tartas de ciruela mirabel

? música y conciertos

? sesiones fotográficas

Presente su versión del plum tart de la Mirabelle y podrá ganar invitaciones para el FIM y una tarjeta privilegio Metz Expo Événement

Las Puces de la Mirabelle son también un patio de comidas con un gran ambiente.

Diese Flohmärkte richten sich an alle Schnäppchenjäger, Profis oder Amateure, die in einer festlichen und herzlichen Atmosphäre alle Arten von alten Gegenständen erwerben möchten.

Hier haben Sie die Gelegenheit, rund 50 professionelle und private Aussteller aus der ganzen Region zu treffen, aber nicht nur!

professionelle Antiquitätenhändler

vintage-Möbel, Dekorationen, Leuchten, Nippes und altes Spielzeug, Geschirr, Bücher, Schallplatten, Secondhand ?

? ein Bereich, der dem Kunsthandwerk und den lokalen Gemüsebauern gewidmet ist

Die Flohmärkte der Mirabelle finden am letzten Wochenende der Mirabellenfeierlichkeiten statt, die von der Stadt Metz organisiert werden. Die neue Königin der Mirabelle wird die Veranstaltung eröffnen.

Nutzen Sie diesen Tag, um thematische Animationen zu erleben:

mirabellenkuchen-Wettbewerb

? musikalische Umrahmung und Konzert

fotosessions

Lassen Sie Ihre Version der Mirabellen-Tarte antreten, um Einladungen zur FIM und eine Privilegienkarte für Metz Expo Événement zu gewinnen

Les Puces de la Mirabelle, das ist auch ein Restaurantbereich mit Ambiente.

Mise à jour le 2023-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ