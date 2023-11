Pour Vivre Heureux , Vivons Couchés COMEDIE DE METZ, 24 février 2024, METZ.

Pour Vivre Heureux , Vivons Couchés COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 21:00 (2024-02-08 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Les hommes veulent du sexe, les femmes de l’amour. Et si c’était plutôt l’inverse ? À 40 ans, Marie rêve de changement, de voyages, d’imprévus. Vincent, lui, aime ses pantoufles, les Experts et les vacances à Valras-Plage. Et pour enfoncer le clou, entre Marie et Vincent, au lit, c’est pas la fête ! Et si la crise de la quarantaine n’était pas réservée qu’aux hommes… Une comédie tendre et surprenante qui répond à cette question : Est-ce que vibrer, c’est tromper ? Pour Vivre Heureux , Vivons Couchés

Votre billet est ici

COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL 57000

24.2

EUR24.2.

Votre billet est ici