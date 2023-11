LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME COMEDIE DE METZ, 27 janvier 2024, METZ.

LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 19:00 (2024-01-25 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Pour récupérer sa femme, il va en devenir une ! Lola et Serge sont ensemble depuis plus de quinze ans. Au début tout allait bien dans leurs vies mais à force de routine ils sont de moins en moins sur la même longueur d’ondes. La routine… Elle n’y est pas prête. Voir son mec ne pas ranger son linge, ne pas faire le ménage, ne pas savoir se faire une omelette… Elle n’en peut plus. Elle quitte donc Serge en lui disant « Ah si tu étais une femme, tu me comprendrais ». Serge prend cette phrase au pied de la lettre et va voir un chamane censé exacerber son côté féminin… Le problème c’est que ça marche et Serge va devenir aux yeux des autres et du monde… Une femme. Il va d’abord profiter de tous les avantages que lui procure le fait d’être une femme … Mais peut-on se cacher éternellement ? Une comédie qui prend les préjugés à contre sens et qui se moque de l’homme, de la femme et de l’avenir des deux. LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME

COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL 57000

24.2

EUR24.2.

