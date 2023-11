Amant à Mi-Temps COMEDIE DE METZ, 5 janvier 2024, METZ.

Amant à Mi-Temps COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 21:00 (2024-01-03 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Les Français sont les meilleurs amants du monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles… c’est ce qui se dit aussi ! Vincent, marié, père de 2 enfants et patron d’une entreprise en région parisienne. C’est un self made man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme…. et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15 heures au mercredi 15 heures. Christian, marié, père de 2 enfants et prof de philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel, calme et posé. Il adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15 heures au vendredi 15 heures. Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où… Une comédie sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe et sur ce qui fait que hommes et femmes n’ont aucune morale dans certaines situations de concurrence ! Bref, une comédie extra-conjugale ! Amant à Mi-Temps

Votre billet est ici

COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL 57000

24.2

EUR24.2.

