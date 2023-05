La Thérapie de la Connerie COMEDIE DE METZ, 16 novembre 2023, METZ.

La Thérapie de la Connerie COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:00 (2023-10-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque ! Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter… A voir à titre curatif ou préventif !… Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (psy spécialisé en connerie). Sa devise : « je ne soigne pas les cons, je les rends heureux ! ». Bien que sa méthode, aussi absurde qu’improbable, ait fait le tour du monde, Pierre s’ennuie de ses patients tous aussi cons les uns que les autres ! Il rêve en effet du con différent, supérieur aux autres… Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet… exauce ses rêves… et provoque son pire cauchemar… La Thérapie de la Connerie

COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle

