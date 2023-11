Cet évènement est passé Les Soirées Impact – Impro COMEDIE DE METZ Catégories d’Évènement: 57000

Metz Les Soirées Impact – Impro COMEDIE DE METZ, 8 novembre 2023, METZ. Les Soirées Impact – Impro COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. La compagnie Impact vous invite à découvrir leurs spectacles de théâtre d’improvisation lors des soirées « Impact-Impro ». On sait où la soirée commence, mais jamais comment elle finira. Au fil des heures, les souvenirs s’avivent, les langues se délient, de nouvelles histoires commencent. Les Soirées Impact – Impro Votre billet est ici COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL 57000 15.0

