Moselle Deux Hommes et un Crétin COMEDIE DE METZ, 26 octobre 2023, METZ. Deux Hommes et un Crétin COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-10-26 à 21:00 (2023-10-26 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Des retrouvailles qui vont virer au cauchemar ! L’amitié entre potes revisitée avec beaucoup d’humour et d’émotion. Ça va dépoter ! Pour fêter les trente cinq ans de son ami, Geoffrey a l’idée du siècle. Inviter leur ami commun, Serge pour une soirée qui s’annonce riche en émotion et en surprises. Geoffrey avait tout prévu hormis un détail : Serge est sans gêne et surtout n’a absolument pas l’intention de partir ! Ce qui devait être une soirée d’anniversaire va transformer la vie de Rémi en véritable cauchemar ! Deux Hommes et un Crétin Votre billet est ici COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle 22.0

