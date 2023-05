Ados.Com COMEDIE DE METZ, 26 octobre 2023, METZ.

Ados.Com COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-10-26 à 18:30 (2023-10-26 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Un jour, il sera un homme mon fils. Mais pour l’instant c’est un ado, ouh la ! Pour y survivre, il vaut mieux en rire.. . Vous pensiez que votre ado était le pire ? Vous allez être surpris… Un père et son fils vous feront vivre le quotidien pimenté de deux générations qui même si elles ne se comprennent pas toujours peuvent parfois se retrouver pour le meilleur… Et pour le rire. Enfin un spectacle qui ne parle pas du couple, mais des ados, des réseaux sociaux et de cette nouvelle génération. Ados.Com

Votre billet est ici

COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici