Dago et le Labyrinthe des Peurs COMEDIE DE METZ, 21 octobre 2023, METZ.

Dago et le Labyrinthe des Peurs COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-10-21 à 15:00 (2023-10-21 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Un matin, Dago se réveille au milieu de nulle part mais très rapidement il se rend compte qu’il est dans le mystérieux labyrinthe des peurs… : « Eh oh tu m’entends ? Je m’appelle Dagobert, enfin tout le monde me surnomme Dago, et je suis bloqué dans le labyrinthe des peurs. Depuis tout petit mon grand-père m’en parle mais je ne pensais pas qu’il existait vraiment. Je vais avoir besoin de ton aide pour sortir d’ici. Penses-tu être assez courageux pour m’aider à vaincre mes peurs et à trouver la sortie de ce labyrinthe ? Je compte sur toi, à très bientôt ! » Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants. Dago et le Labyrinthe des Peurs

COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle

