Alerte Doudou Perdu COMEDIE DE METZ, 21 octobre 2023, METZ.

Alerte Doudou Perdu COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-10-21 à 10:30 (2023-10-21 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

C’est bientôt l’heure de la sieste et Théo ne retrouve plus son doudou Ti’Singe… Impossible pour lui de dormir sans, il n’a donc qu’une seule solution : demander de l’aide au plus célèbre des chercheurs de doudous : le grand Mat Martigan’ ! Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants. Alerte Doudou Perdu

Votre billet est ici

COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle

10.0

EUR10.0.

Votre billet est ici