Charge Mentale , Sauve qui Peut ! COMEDIE DE METZ METZ Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Charge Mentale , Sauve qui Peut ! COMEDIE DE METZ, 20 juillet 2023, METZ. Charge Mentale , Sauve qui Peut ! COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-07-20 à 20:00 (2023-07-20 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Charge mentale, sauve qui peut ! est une comédie menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui ! C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qu Charge Mentale , Sauve qui Peut ! Votre billet est ici COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu COMEDIE DE METZ Adresse 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Ville METZ Departement Moselle Tarif 22.0 22.0 Lieu Ville COMEDIE DE METZ METZ

COMEDIE DE METZ METZ Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Charge Mentale , Sauve qui Peut ! COMEDIE DE METZ 2023-07-20 was last modified: by Charge Mentale , Sauve qui Peut ! COMEDIE DE METZ COMEDIE DE METZ 20 juillet 2023 COMEDIE DE METZ METZ

METZ Moselle