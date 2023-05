Le Sexe pour les Nuls COMEDIE DE METZ, 29 juin 2023, METZ.

Le Sexe pour les Nuls COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-06-29 à 20:00 (2023-06-29 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le sexe pour les nuls ! Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais avoir osé le demander… Comment, pourquoi, où, avec qui, dans quelle position, à quelle heure, à quel âge, dans quel endroit ? Avec humour et finesse, un incroyable professeur va tout vous apprendre sur le sexe ! Et vous verrez que vous n’êtes pas si nul(le). A voir en couple ou entre ami(e)s pour le plaisir et QUE pour le plaisir ! Le Sexe pour les Nuls

Votre billet est ici

COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici