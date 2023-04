Le Ukulele Magique COMEDIE DE METZ METZ Catégories d’Évènement: Metz

Moselle

Le Ukulele Magique COMEDIE DE METZ, 28 avril 2023, METZ. Le Ukulele Magique COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 15:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. La quête du chaton Chacha : pour sauver son Papy mélomane, il doit retrouver le Ukulélé Magique ! Le chaton Chacha est inquiet. Papyminou, son maître va mal. Il tousse, il râle, il blêmit. Un seul médicament pourrait le sauver: le » Ukulélé magique « , petite guitare dont le son miraculeux guérit les mélomanes malades. Ce ukulélé, on le trouve caché quelque part dans la montagne. Chacha part en quête de l’instrument. Mais seul, dans un monde d’adulte, à la recherche de quelque chose qu’il n’a jamais vu, Chacha a peur et se sent perdu. Heureusement, sur le chemin, de nombreux personnages (Johnyminou, Diégo, Gourouminou…) tous aussi farfelus les uns que les autres, donneront à Chacha de précieux indices. Un comédie musicale interactive ! Le Ukulele Magique Votre billet est ici COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle 12.0

EUR12.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu COMEDIE DE METZ Adresse 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Ville METZ Departement Moselle Tarif 12.0 12.0 Lieu Ville COMEDIE DE METZ METZ

COMEDIE DE METZ METZ Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Le Ukulele Magique COMEDIE DE METZ 2023-04-28 was last modified: by Le Ukulele Magique COMEDIE DE METZ COMEDIE DE METZ 28 avril 2023 COMEDIE DE METZ METZ

METZ Moselle