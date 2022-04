Visite libre de l’exposition “Le musée sentimental d’Eva Aeppli” Centre Pompidou Metz, 14 mai 2022 18:00, Metz.

Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Entrée libre à partir de 18h, dans la limite des places disponibles.

Découvrez la première rétrospective française de l’artiste suisse Eva Aeppli !

Originale, indépendante et profondément libre, l’artiste suisse Eva Aeppli est restée pendant longtemps dans l’ombre de son premier mari Jean Tinguely et des Nouveaux Réalistes. Bien qu’inclassable et singulière, sa production demeure pourtant exceptionnelle : ses œuvres graphiques comme ses sculptures textiles, grands mannequins longilignes de taille humaine, ancrent son travail dans une approche fortement humaniste et existentialiste. Depuis une quinzaine d’années, celle qui a été l’amie de Spoerri et de Nikki de Saint-Phalle, est redécouverte, et son rôle déterminant réhabilité au regard de l’influence sensible qu’elle continue d’exercer sur la scène contemporaine. Cette rétrospective, la première qui lui est consacrée en France, se fera l’écho des dualités qui traversèrent son œuvre et sa vie.

Centre Pompidou Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme, 57000 Metz 57000 Metz Moselle

03 87 15 39 39 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international en bénéficiant de prêts du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne.

Moeschlin et Baur, Eva Aeppli parmi ses sculptures textiles © Droits réservés