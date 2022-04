Visite libre de l’exposition “L’Art d’apprendre. Une école des créateurs” Centre Pompidou Metz, 14 mai 2022 18:00, Metz.

Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Entrée libre à partir de 18h, dans la limite des places disponibles

Découvrez cette exposition, qui explore l’intérêt des artistes contemporains pour les processus et dispositifs de formation et de transmission.

Cette exposition thématique explore l’intérêt des artistes contemporains pour les processus et dispositifs de formation et de transmission. Scolaire ou indisciplinée, institutionnelle ou buissonnière, la formation des individus engage toujours un projet de trans formation sociale. Irréductibles à une science ou une méthode, les actes d’enseigner et d’apprendre deviennent pour certains artistes des formes d’art à part entière, susceptibles de nour rir les sensibilités et les imaginaires, autant que les prises de conscience et les puissances d’agir. L’art d’apprendre parcourt ces multiples modèles d’apprentissage, parfois activés au sein d’installations praticables, et intègre un espace d’enseignement aménagé par le studio de design smarin.

Centre Pompidou Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme, 57000 Metz 57000 Metz Moselle

03 87 15 39 39 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international en bénéficiant de prêts du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne.

smarin, Ecoletopie, 2021 © smarin, studio design