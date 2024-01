Conférence publique « Apprendre à lâcher prise » » Centre de Méditation Kadampa à Metz Metz, 18 janvier 2024, Metz.

Conférence publique « Apprendre à lâcher prise » » Centre de Méditation Kadampa à Metz Metz Jeudi 18 janvier, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-18 19:30

Fin : 2024-01-18 20:45

Lâcher prise … Plus facile à dire qu’à faire … Jeudi 18 janvier, 19h30 1

Lâcher prise … Plus facile à dire qu’à faire … Pourtant, en comprenant la nature et la provenance de nos sensations douloureuses, nous pouvons tous développer un esprit plus serein face aux situations irritantes et difficiles.

La moniale bouddhiste Guèn Kelsang Konchog partagera avec nous l’essence des conseils transmis par Bouddha pour nous aider à retrouver de l’espace et de la paix à l’intérieur de notre esprit.

Tout le monde est le bienvenu, événement ouvert à tous, aucune expérience préalable n’est requise.

Centre de Méditation Kadampa à Metz 55 rue Jacques Chirac 57000 METZ Le Sablon Metz 57000 Moselle