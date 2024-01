Portes ouvertes au Centre de Méditation Kadampa de Metz Centre de Méditation Kadampa à Metz Metz, 13 janvier 2024, Metz.

Portes ouvertes au Centre de Méditation Kadampa de Metz Centre de Méditation Kadampa à Metz Metz Samedi 13 janvier, 14h30

Début : 2024-01-13 14:30

Fin : 2024-01-13 18:30

Découverte de la méditation et d’un lieu qui lui est dédié Samedi 13 janvier, 14h30 1

Envie d’essayer la méditation et de découvrir notre centre ?

Cette journée est faite pour vous ! Toute l’équipe du Centre de Méditation Kadampa Metz sera heureuse de vous accueillir dans ses locaux. A deux pas du Centre Muse, notre Centre offre à ses visiteurs une parenthèse de sérénité dans un très bel espace dédié à la paix intérieure.

Qu’attendre de cette journée portes ouvertes ?

Une initiation gratuite à la méditation de 15 minutes.

Découvrez la méditation et la manière dont nous la pratiquons dans notre école, guidée par Guèn Kelsang Konchog, enseignante principale du CMK Metz. L’occasion d’expérimenter par soi-même l’apaisement et le bien-être qu’offre cette pratique millénaire dont les bienfaits sont reconnus par la science.

Découvrir notre centre et ses activités

Nous serons ravis de répondre à vos interrogations sur le bouddhisme en général, la Nouvelle Tradition Kadampa et ses spécificités, l’autel, les différentes représentations de Bouddha, la signification des offrandes ou encore de vous faire découvrir l’organisation, le programme de notre centre ou les spécificités de la tradition Kadampa : une école moderne ancrée dans une sagesse millénaire et adaptée aux enjeux de la vie quotidienne contemporaine.

De 14h30 à 18h30 : Visite du centre, de ses activités & de la tradition Kadampa

A 15h, 16h, 17h et 18h : méditation guidée de 15 minutes.

Une opportunité idéale pour découvrir ou faire découvrir la méditation à vos proches.

Centre de Méditation Kadampa à Metz 55 rue Jacques Chirac 57000 METZ Le Sablon Metz 57000 Moselle